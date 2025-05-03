باسيل: أشعر بالألم لما يجري بسوريا وأفكر بمصير المسيحيين فيها وبوَعينا المشترك نحفظ أوطاننا

لفت رئيس "التيّار الوطني الحر" النّائب ​جبران باسيل​، إلى أنّه "وأنا أرى ما يحدث في ​سوريا​ من قتل جماعي على أساس الهويّة الدّينيّة أو الاختلاف بالرّأي، أشعر بالألم والقلق ممّا يجري في بلدٍ نتشارك معه إرثًا حضاريًّا غنيًّا بتنوّعه، ويصيبنا ما يصيبه من خسارة لهذا الإرث!".

وأعلن في بيان، "أنّني أقف إلى جانب كل مضطهد بسبب انتمائه أو معتقده. أفكّر بمسيحيّي الشّرق وما أصابهم في العراق وفلسطين، وفي سوريا تحديدًا، لأنّهم يدفعون ثمن انتشارهم على مساحة أوطانهم، فهم لا يملكون جغرافيا خاصّة بهم، بل عاشوا عبر التّاريخ مع جميع مكوّنات أوطانهم؛ وناضلوا لمشروع الدّولة الحاضنة على أساس أنّ الدّين لله والوطن للجميع".

وأشار باسيل إلى "أنّني أفكّر بمصير المسيحيّين في سوريا، ولا أنسى ما أصاب سواهم من مجموعات دينيّة أو عرقية، ولكن لكلّ منها مقوّمات تحمي وجوده"، موضحًا أنّ "الكردي له جغرافيّته وقوّته الذّاتيّة وحمايته، والدّرزي له جبله وحمايته تتأمّن بوضوح، والعلوي له ساحله وستكون له حمايته حتمًا، والشّيعي له مرجعيّته وسنده وحمايته. أمّا المسيحي فقد صار انفتاحه نقطة ضعفه، وانتشاره على مدى سوريا مصدر خطر على وجوده، فلا شرق يحميه ولا غرب يكترث له، وتبقى حمايته من السّماء".

وشدّد على أنّ "بوَعينا المشترك نحفظ أوطاننا…حمى الله سوريا ولبنان من مسلسل الدّم الّذي لن يوفّر أحدًا".