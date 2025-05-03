أعرب الرّئيس السّابق للحزب "التقدّمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​، عن إدانته "الاعتداءات الإسرائيليّة المتكرّرة على الأراضي السّوريّة، وكان آخرها الغارات الّتي استهدفت محيط العاصمة ​دمشق​ ومناطق أخرى ليل الجمعة- السّبت". وأبدى في بيان، استناكره "هذا الانتهاك الفاضح لسيادة الدّولة السّوريّة، الّذي لا يساعد على استكمال الحل السّياسي الّذي نعمل عليه مع الرّئيس السّوري ​أحمد الشرع​"، مجدّدًا دعوة الدّول العربيّة و​المجتمع الدولي​ إلى "توفير كلّ الدّعم لسوريا والوقوف إلى جانبها، لتتمكّن من بناء دولتها الجديدة ومستقبلها وحماية أمن الوطن والمواطنين، والضّغط على العدو الإسرائيلي لوقف تدخّله السّافر وخرقه المتمادي جوًّا وبرًّا واحتلاله لأجزاء من الأرض السّوريّة".

كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط دان الاستهداف الإسرائيلي لسوريا: لا يساعد على استكمال الحل السياسي الذي نعمل عليه مع الشرع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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