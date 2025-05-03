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صناع الحياة عضو التحالف الوطني تشارك فى دعم أهالي حريق كنيسة قنا

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  • صناع الحياة عضو التحالف الوطني تشارك فى دعم أهالي حريق كنيسة قنا 3/3

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد الرازق

السبت، 03 مايو 2025 01:29 م

في إطار دورها المجتمعي والتنموي، شارك متطوعو مؤسسة صناع الحياة، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في الاستجابة السريعة لحادث حريق كنيسة بمحافظة قنا، وذلك من خلال تقديم الدعم المعنوي والمساعدة الميدانية للأهالي المتضررين.

وانطلقت فرق المتطوعين فور وقوع الحادث إلى موقع الكنيسة، حيث قدموا الدعم النفسي للأسر المتضررة، إلى جانب توزيع المواد الغذائية والمياه على المتواجدين من الأهالي ورجال الحماية المدنية.

وأكدت المؤسسة أن هذه المشاركة تأتي في إطار التزامها الإنساني تجاه جميع أبناء الوطن في أوقات الأزمات، وتعزيزًا لقيم التضامن والتكافل المجتمعي.

وتواصل مؤسسة صناع الحياة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، متابعة الأوضاع وتقديم الدعم المطلوب بما يتوافق مع احتياجات الأهالي.
 

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تقديم مساعدات 

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متطوعو الحملة 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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