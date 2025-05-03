لائحة "إئتلاف بيروت مدينتي 2025" أطلقت برنامجها الإنتخابي: لاسترجاع دورها كمنارة للشرق

أطلقت لائحة "إئتلاف بيروت مدينتي 2025" برنامجها الانتخابي لبلدية بيروت، في مؤتمر صحافي، معلنةً "خوضها المعركة البلديّة لاسترجاع بيروت ودورها الرّيادي كمنارة للشّرق، الّذي لا يتحقّق إلّا عبر إنماء المدينة". ودعت أهل بيروت إلى أن "يكونوا ﺷرﻛﺎء ﻓﻲ ﻣﺳﯾرة ﺑﻧﺎء اﻟوطن، واﺳﺗﻌادة ﺑﯾروت وﻗرارھﺎ الإﻧﻣﺎﺋﻲ، عبر المشاركة الكثيفة في الانتخابات اﻟبلدية واﻻﻧخراط ﺑﮭﺎ ﺗطوّﻋًﺎ واﻗﺗراﻋًﺎ، إذ ﻻ وﻗت ﻟﻼﻧﻛﻔﺎء؛ ﻓﻣﺻﯾر اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣك".

وعدّدت المرشّحة سهى منيمنة، "التّحدّيات الملحّة الّتي تضعها لائحة "إئتلاف بيروت مدينتي 2025" نصب أعينها للإنطلاق منها نحو الحلول، وأبرزها:

- تنفيذ خطط لتأمين خدمات المدينة وضع تأمين الكهرباء، والمياه، وإدارة النّفايات، والتّلوّث، والصّرف الصّحي كأولويّة قصوى.

- حل مشكلة التّنقل والسّير لتصبح بيروت آمنة للجميع، والبناء على شبكة المواصلات الحاليّة.

- البناء على تجارب ناجحة في إدارة شؤون الأحياء والعمل مع لجان محليّة موجودة، وإنشاء هيكليّة عمل تشاركيّة بين المجلس البلدي ومختلف سكان الأحياء في المدينة.

- تحديث الجهاز الإداري والفنّي للبلديّة عبر تطوير نظام حوكمة بلديّة بيروت بلجانه وأقسامه بما فيها آليّات المراقبة والمحاسبة، وخلق قسم جديد للتّنظيم المدني.

- البدء بالمكننة الإلكترونيّة لتسهيل التّواصل بين السّكان والمجلس البلدي.

- تطوير السّياسة الماليّة لبلديّة بيروت، عبر جردة للأملاك البلديّة من عقارات ومبان وآليّات وتفعيل سياسة استثماريّة.

- التّدقيق المالي الجنائي وقطع حساب كامل عن أربع مجالس بلديّة من العام 1998 إلى 2025.

- دمج وسط المدينة ومرفأ بيروت مع محيطهما العمراني والاجتماعي.

- عدم المس بموقع انفجار مرفأ بيروت لحين جلاء الحقيقة وإحقاق العدالة.

- تطوير إعادة إعمار مرفأ بيروت بما يتناسب مع حاجات المدينة الاقتصاديّة وأحيائها المحيطة".