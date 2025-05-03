"النشرة": الطيران المسيّر الإسرائيلي يحلق في أجواء دير الزهراني وميفدون والكفور ومحيطها

ذكر مراسل "النشرة" في جنوب لبنان، أنّ "الطّيران المسيّر الإسرائيلي يحلّق في أجواء دير الزهراني وميفدون وزوطر الشّرقيّة والكفور ومحيطها". بدوره، أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنّه "يُسجّل تحليق لمروحيّة تابعة لقوّات "اليونيفيل" فوق منطقة راشيا الفخار- الهبارية وكفرحمام خراج كفرشوبا".

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