اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى ان "طقسا ربيعيا متقلبا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة دون معدلاتها بسبب تأثير منخفض جوّي متوسّط الفعالية متمركز حالياً فوق البحر المتوسّط ويستمر تأثيره حتى يوم بعد ظهر الأثنين حيث يستقر تدريجياً".
ولفتت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأحد غائم جزئياً الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة وتكون مترافقة ببرق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٦٠٠ متر وما فوق".
واوضحت ان "طقس الإثنين غائم جزئياً الى غائم مع ضباب مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل واستقرارها على الساحل دون معدلاتها، يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد، رياح ناشطة وثلوج خلال الفترة الصباحية على ارتفاع ٢٦٠٠ متر وما فوق. يتحسّن الطقس تدريجيًا بدءًا من بعد الظهر ويستقر مساءً".
واضافت ان "طقس الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وفي الداخل".
كانت هذه تفاصيل خبر الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة وأمطار متفرقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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