ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مندوبين أن "دول أوبك+ ستناقش زيادة أخرى في إنتاج النفط بنحو 400 ألف برميل يوميا في حزيران". وذلك قبل انعقاد مؤتمر تحديد سياسة الإنتاج اليوم السبت.
وأوضحت وكالة "بلومبرغ" أن "التحالف، بقيادة السعودية وروسيا، فاجأ تجار النفط الشهر الماضي بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا، أي ثلاثة أضعاف الكمية المخطط لها في الأصل، في محاولة لمعاقبة الأعضاء الذين ينتجون أكثر من حصصهم، فيما قال المندوبون، إنهم يدرسون تكرار الأمر الشهر المقبل".
وفي أوائل نيسان، أعلنت ثماني دول من تحالف "أوبك+" تسريع رفع عدد من القيود في ايار بثلاثة أضعاف وزيادة الإنتاج خلال الشهر بمقدار 411 ألف برميل يوميا.
كانت هذه تفاصيل خبر "بلومبرغ": أوبك+ تناقش زيادة إنتاج النفط بمقدار 400 ألف برميل يوميا إضافية في حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.