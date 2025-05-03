"الأخبار": محلّقة إسرائيلية هدّدت مزارعين في سهل المجيدية ووادي خنسا

أفادت صحيفة "الأخبار"، بأنّ "محلّقةً إسرائيليّةً مجهّزةً بمكبّر صوت، هدّدت المزارعين في سهل المجيدية ووادي خنسا، وطالبتهم بـ"الابتعاد عن حدود دولة إسرائيل".

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