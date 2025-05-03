افادت الشرطة اليوناية عن "مقتل امرأة تبلغ من العمر 38 عاما إثر انفجار عبوة ناسفة كانت تحملها بيديها في مدينة تسالونيكي شمال اليونان".
واوضحت الشرطة لوكالة "رويترز" أنه "يبدو أن المرأة كانت تحمل عبوة ناسفة وكانت تخطط لزرعها في فرع بنك، وحدث خطأ ما وانفجرت في يديها".
وأشارت الشرطة إلى أن "المرأة كانت معروفة لدى السلطات بعد مشاركتها في العديد من عمليات السرقة السابقة"، مضيفة أنها "تحقق في علاقاتها المحتملة بجماعات "يسارية متطرفة".
وتم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع الساعة الخامسة فجر اليوم السبت، وتضررت عدة واجهات متاجر ومركبات جراء الانفجار.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل امرأة بانفجار عبوة ناسفة كانت تخطط لزرعها في فرع بنك في تسالونيكي شمال اليونان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.