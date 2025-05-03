مقتل امرأة بانفجار عبوة ناسفة كانت تخطط لزرعها في فرع بنك في تسالونيكي شمال اليونان

افادت الشرطة اليوناية عن "مقتل امرأة تبلغ من العمر 38 عاما إثر انفجار عبوة ناسفة كانت تحملها بيديها في مدينة تسالونيكي شمال اليونان".

واوضحت الشرطة لوكالة "رويترز" أنه "يبدو أن المرأة كانت تحمل عبوة ناسفة وكانت تخطط لزرعها في فرع بنك، وحدث خطأ ما وانفجرت في يديها".

وأشارت الشرطة إلى أن "المرأة كانت معروفة لدى السلطات بعد مشاركتها في العديد من عمليات السرقة السابقة"، مضيفة أنها "تحقق في علاقاتها المحتملة بجماعات "يسارية متطرفة".

وتم فتح تحقيق في الحادث الذي وقع الساعة الخامسة فجر اليوم السبت، وتضررت عدة واجهات متاجر ومركبات جراء الانفجار.