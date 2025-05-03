"القوات المسلحة اليمنية": استهدفنا هدفًا عسكريًا إسرائيليًا جنوبي يافا بصاروخ باليستي

أعلنت "​القوات المسلحة اليمنية​"، أنّ "انتصارًا لمظلوميّة الشّعب الفلسطيني ومجاهديه، ورفضًا لجريمة الإبادة الجماعيّة الّتي يشنّها العدو الإسرائيلي، وبدعم أميركي على إخواننا في ​غزة​، نفّذت القوّة الصّاروخيّة في القوّات المسلّحة اليمنيّة عمليّةً عسكريّةً استهدفت هدفًا عسكريًّا للعدو الإسرائيلي جنوبي منطقة يافا المحتلّة؛ وذلك بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع فلسطين2".

وأوضحت في بيان، أنّ "الصّاروخ وصل إلى هدفه بنجاح، وفشلت المنظومات الاعتراضيّة في التّصديّ له"، مشدّدةً على أنّ "كل الأمّة ستتحمّل تبعات الصّمت والخذلان والخضوع، فما يجري في غزّة ستمتد تداعياته عاجلًا أو آجلًا إلى بلدان أخرى، وسيتمادى العدو أكثر وأكثر بالتّوسّع فيها والعدوان عليها".

وأشارت القوّات إلى أنّ "التّحرّك اليوم لدعم غزّة الّتي تدافع عن الجميع، خير من انتظار الخطر حتّى يصل إلى كل العواصم"، مؤكّدةً "أنّها مستمرّة في دعمها وإسنادها للشّعب الفلسطيني المظلوم، حتّى وقف العدوان على غزّة ورفع الحصار عنها".