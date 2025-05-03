شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: استهداف سفينة إغاثية لغزة جريمة حرب تضاف لسجل الاحتلال الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لسفينة إغاثية كانت متجهة إلى قطاع غزة، واصفا الواقعة بالجريمة الجديدة التي تُضاف إلى سلسلة الجرائم الوحشية التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين العزل منذ اندلاع حربها اللا إنسانية على القطاع.

وأكد "محسب"، أن استهداف سفينة إنسانية بطائرات مسيرة إسرائيلية قرب سواحل مالطا، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقانون البحار، يمثل تجاوزا غير مسبوق لكل الأعراف الإنسانية والاتفاقيات الدولية التي تحظر عرقلة وصول المساعدات الإغاثية إلى المدنيين خلال أوقات النزاع.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ما يحدث في قطاع غزة من تجويع وقتل ممنهج ومنع دخول الأدوية والمستلزمات الطبية، وصولا إلى استهداف السفن الإغاثية، لم يعد مجرد انتهاكات بل يرتقي إلى جرائم حرب مكتملة الأركان، ويكشف عن الوجه الحقيقي لدولة الاحتلال التي تضرب بالقانون الدولي عرض الحائط في ظل صمت دولي مريب.

وطالب "محسب"، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية باتخاذ خطوات جادة لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، مشددا على ضرورة فتح تحقيق دولي فوري في واقعة استهداف السفينة، باعتبارها جريمة ضد الإنسانية تمس بشكل مباشر حق الفلسطينيين في الحياة، مشيدا بالجهود التي تبذلها المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، في رصد وتوثيق هذه الانتهاكات، معتبرًا أن هذه الجهود تشكل أرضية قانونية مهمة لدفع المجتمع الدولي نحو التحرك الجاد والفاعل.

وأكد النائب أيمن محسب، على موقف مصر الثابت في دعم القضية الفلسطينية ورفض كل أشكال العدوان على الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن ما يحدث الآن يتطلب من كافة الدول العربية والإسلامية توحيد صفوفها والتحرك العاجل على المستويات السياسية والحقوقية والدبلوماسية لحماية المدنيين في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي الغاشم.