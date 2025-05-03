جنبلاط تلقى اتصالاً من البرزاني وبحثا في التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة

تلقى الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، اتصالاً، من رئيس إقليم كردستان – العراق الرئيس مسعود البرزاني تم خلاله البحث في التطورات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

وقد شرح جنبلاط للبرزاني الأوضاع ونتائج زيارته دمشق، وطمأنه إلى "المسار الإيجابي للأمور"، واعداً بزيارته في أقرب فرصة ممكنة.