سلطات أميركا وافقت على بيع صواريخ للسعودية بقيمة 3,5 مليارات دولار

أعلنت السلطات الأميركية، أنها وافقت على بيع صواريخ للسعودية بقيمة 3,5 مليار، وذلك قبيل زيارة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرياض.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أخطرت الكونغرس بالصفقة التي تشمل شراء السعودية ألف صاروخ جو-جو متوسط المدى.

وفي آذار الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على بيع أنظمة أسلحة متطورة ذات قدرات دقيقة، بالإضافة إلى معدات متعلقة بها، إلى السعودية.

وبحسب بيان للخارجية الأميركية حينها، فإن تكلفة الأسلحة التي تمت الموافقة على بيعها للرياض تبلغ 100 مليون دولار، وأكدت أن الصفقة "ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، كما ستمكنها من ضرب الأهداف بدقة مع تقليل مخاطر الأضرار مقارنة بأنظمة الصواريخ الموجهة الأخرى".