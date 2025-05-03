"الجزيرة": قصف إسرائيلي استهدف ريف درعا الشمالي واللاذقية وتجدد الغارات على محيط دمشق

أفادت مصادر قناة الجزيرة، عن غارة إسرائيلية على محيط قرية موثبين في ريف درعا الشمالي، في حين أشارت إلى إصابة شخصين في قصف إسرائيلي استهدف كتيبة مهجورة للدفاع الجوي في اللاذقية.

وكشفت قناة الجزيرة عن تجدد الغارات على محيط العاصمة السورية دمشق، حيث بلغ عددها 6 غارات.

ويأتي ذلك في ظل حملة غارات إسرائيلية على سوريا، بعد غارة إسرائيلية يوم أمس على محيط القصر الرئاسي في دمشق، زعمت إسرائيل بأنها رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع حول التزاماتها تجاه الطائفة الدرزية في البلاد بعد اشتباكات شهدتها جرمانا وصحنايا في سوريا، في ظل توغلها في جنوب سوريا وتواجدها في جبل الشيخ.