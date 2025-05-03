سلطات أميركا وافقت على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات إف-16 وتدريب طياريها

وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تزويد أوكرانيا بقطع غيار لمقاتلات إف-16، إضافة إلى برنامج لتدريب الطيارين الأوكرانيين على هذه الطائرات، في صفقة كان الرئيس الأميركي السابق جو بايدن قد أعطى الضوء الأخضر لها بعد الهجوم الروسي في أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية إنها أخطرت الكونغرس بموافقتها على صفقة لأوكرانيا بقيمة 310 ملايين دولار ونصف تشمل تزويدها معدات وخدمات لصيانة طائرات إف-16.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر، بأن "الولايات المتحدة الأميركية أعدت عقوبات جديدة على روسيا لزيادة الضغط بشأن محادثات السلام في أوكرانيا".

وأوضحت أن "العقوبات التي تعدها واشنطن على روسيا تستهدف الموارد الطبيعية والكيانات المصرفية".

وفي وقت سابق، كشف نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس لشبكة فوكس نيوز، أن الحرب في أوكرانيا لن تنتهي "في أي وقت قريب".

وذكر أنه "سيكون الأمر متروكاً للروس والأوكرانيين الآن بعد أن أصبح كل جانب يعرف شروط الجانب الآخر للسلام. الأمر متروك لهم للتوصل إلى اتفاق ووقف هذا الصراع الوحشي والهمجي".

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، إن أوكرانيا وروسيا لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى اتفاق سلام رغم بعض التقدم الذي تم إحرازه في الآونة الأخيرة، محذراً من أنه بدون تحقيق انفراجة في الوقت المناسب، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يعيد النظر في الدور الأميركي في الوساطة.