شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أولية بتقدم الزميل محمد السيد الشاذلى وفوزه بعضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

أظهرت مؤشرات أولية فوز الزميل محمد السيد الشاذلي بعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن وذلك عقب انتهاء معظم اللجان من فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في فرز الأصوات باللجان المختلفة علي عضويه المجلس.

واحتفل زملاء محمد السيد بفوزه بعدد من الهتافات.



وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.







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