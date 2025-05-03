شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتي تهريب كمية من المواد المخدرة والان مع تفاصيل الخبر

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى برئاسه عبد العال نعمان مدير عام الادارة العامة لجمارك الغردقة من ضبط محاولتى تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ وقانون الجمارك رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠ وقانون الإستيراد والتصدير رقم ١١٨ لسنة ١٩٧٥.

المحاولة الأولى كانت فى الادارة الثانية بقيادة جابر محمد موسي مدير الإدارة وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار نيويورك الدولي اشتبه إبراهيم محمد ابراهيم مأمور اللجنة الجمركية فى راكب أمريكي الجنسية من أصل مصري أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة محمود صلاح الليسي مأمور الفحص وأحمد جمال مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

قام مهند أحمد سامي نائب مدير الادارة بتكليف محمود أحمد خميس مأمور الجمرك ومحمد أبو بكر رسلان رئيس قسم التفتيش بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود كمية من المواد المخدرة داخل حقائبه.

وكانت المحاولة الثانية فى الادارة الأولي برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من مطار مانشستر الدولي بإنجلترا اشتبه اشرف خلف مأمور اللجنة الجمركية فى راكب بريطانى الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-ray بمعرفة عبد الله نور الدين مأمور الفحص ورامي مروان مدير إدارة الفحص فتم تأكيد الاشتباه ، وتكليف مصطفي مختار مأمور الجمرك وعمر قرشي البارودي رئيس قسم التفتيش بتفتيش حقائبه فتبين وجود كمية من مخدر الماريجوانا داخل حقائبه.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركى رقمى ٤ و ٥ لسنة ٢٠٢٥ بعد العرض على عمر خليفه رئيس الادارة المركزية لجمارك البحر الاحمر والمنطقة الجنوبية و بالتعاون مع رئيس الادارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام د. سعد سالم.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.