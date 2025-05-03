شكرا لقرائتكم خبر عن خالد البلشي: الوضع الاقتصادى للصحفيين يأتى على رأس الأولويات والان مع تفاصيل الخبر

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن اهتماماته تنطلق من إيمانه العميق بحرية المهنة وقدرتها على التعبير، واستكمال الجهد لجعل نقابة الصحفيين بيتًا حقيقيًا لكل الصحفيين، موضحًا أن الوضع الاقتصادي للصحفيين يأتي على رأس الأولويات.

وقال، إننا نريد مهنة حرة وأوضاعًا اقتصادية كريمة لكل العاملين بها، مضيفًا: «هذه الرسالة أحملها باسم جميع الصحفيين».

وأوضح أن الجمعية العمومية تطالب بخدمات تُقدم بكرامة ودون مساومة، إلى جانب رغبتها في مهنة حرة قادرة على التعبير عن الناس والدفاع عنهم، مضيفًا أن من حق الجمعية العمومية أن تخطو خطوات جادة نحو تحقيق أجر عادل، لكن الأهم أن تبقى المهنة حرة وقادرة على التعبير، باعتبار أن الكرامة الاقتصادية جزء لا يتجزأ من حرية الصحافة.

وأشار إلى أن هناك مطالب واضحة من الجمعية العمومية، على رأسها زيادة بدل الصحفيين باعتباره حقًا مشروعًا للجميع، إلى جانب توفير خدمات تصون كرامة الصحفي دون أن أي مساومة.