محدث: 4 شهداء في هجومين إسرائيليين على جنوب لبنان

القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، 01 مايو 2025، استشهاد أربعة أشخاص، في هجومين إسرائيليين، على جنوبي لبنان.

وأفادت بأن الغارة الجوية الإسرائيلية الثانية التي استهدفت بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، أسفرت عن استشهاد مواطن وإصابة آخر بجروح.

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة، في بيان، أن غارة إسرائيلية على بلدة ميس الجبل، أسفرت عن استشهاد ثلاثة أشخاص، هم مواطن لبناني وسوريان، بعد استهداف مركبتهم قرب الطريق الرابط بين بلدتي ميس الجبل وبليدا.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن طائرة مسيرة من سلاح الجو نفّذت العملية، في إطار التصعيد المستمر الذي تشهده الحدود الجنوبية للبنان منذ أشهر، في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وتوسع رقعة التوتر الإقليمي.

ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، تصفية أحد عناصر قوة الرضوان التابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وعنصر آخر عمل على جمع معلومات استخباراتية. وفق زعمه

المصدر : عرب 48