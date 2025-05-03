40 قتيلاً بينهم أطفال بقصف إسرائيلي على غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (الاتحاد)

أفادت مصادر طبية فلسطينية أمس، بمقتل أكثر من 40 شخصاً بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة منذ فجر أمس.

وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية، «ارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع، منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 52418 شهيداً و118091 إصابة، في ظل استمرار القصف وصعوبة وصول طواقم الإنقاذ إلى الضحايا العالقين تحت الأنقاض وفي الطرقات».

وفي سياق آخر، أفاد محافظ طولكرم عبدالله كميل ووثائق عسكرية إسرائيلية، بأن القوات الإسرائيلية تستعد لتنفيذ هدم للمنازل في مخيمين حضريين للاجئين في شمالي الضفة الغربية.

وقال عبدالله كميل، محافظ طولكرم، إن الجيش يستعد لهدم 116 منزلاً في مخيمي طولكرم ونور شمس للاجئين وهما من الأهداف الرئيسة للهجوم الإسرائيلي على شمالي الضفة الغربية.

وأشار أمران بالهدم إلى أنه سيتم هدم المباني خلال 24 ساعة، وفقاً لوثائق عسكرية أطلع عليها مسؤول من الأمم المتحدة.

وقد دفعت هذه الأنباء سكان مخيمي نور شمس وطولكرم المهجرين حالياً إلى المسارعة بالعودة لجمع متعلقاتهم قبل هدم منازلهم.

وأعلنت «الأونروا» ورود تقارير عن قيام القوات الإسرائيلية باعتقال فلسطينيين وإطلاق طلقات تحذيرية تجاههم أثناء قيام القوات بذلك.