الحجار أصدر تعميمًا بشأن الأوراق الباطلة والأسماء المتشابهة والألقاب في الانتخابات البلدية والاختيارية

أصدر وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، تعميمًا بشأن الأوراق الباطلة والأسماء المتشابهة والألقاب.

وذكر في التعميم أنه "بناء على الاحكام الواردة في القوانين الانتخابية المطبقة على الانتخابات البلدية والاختيارية التي ترعى الأوراق الباطلة، ولما كان اجتهاد مجلس شورى الدولة في قضايا الانتخابات البلدية والاختيارية يعتمد في أوراق الاقتراع الصحيحة الأوراق التي تتضمن اختلافاً في طريقة كتابة أسماء المرشحين (مركّبة أو غير مركبة أو في ترتيب الأسماء الوارد في أوراق الاقتراع)، إذا كان هذا الاسم يتل دلالة كافية على صاحبه، خاصة وإذا لم يكن في الدائرة مرشح يحمل الاسم نفسه أو اسماً مماثلاً له".

أما في الأسماء المتشابهة، فإذا كان يوجد في الدائرة الانتخابية الواحدة، أكثر من مرشح تتشابه أسماؤهم الثلاثية، تعتبر صحيحة أوراق الاقتراع التي تتضمن الاسم الرباعي للمرشح (اسم الجد).

وبالنسبة لأسماء الكنية، فتكون صحيحة أوراق الاقتراع التي تتضمن اسم الكنية المعروف بها المرشح في محيطه، شرط تقديم إفادة بها مصدقة لدى مختار المحلة إلى القائقمام قبل يوم الانتخاب الذي يتولى تعميمها في الدائرة الانتخابية على أقلام الاقتراع المعنية.

لذلك، تعتمد القواعد المحددة أعلاه في عملية الفرز لحسن سير العملية الانتخابية، وفق تعميم وزير الداخلية.

وأوضح وزير الداخلية أن التعميم يبلغ الى كافة المحافظين لإبلاغ القائمقامين، المديرية العامة للأحوال الشخصية والمديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين.