علوان ممثلًا الراعي في عشاء الرابطة المارونية: البطاركة الموارنة مع المبادئ المسيحية والوطنية والانفتاح على مكونات لبنان

أشار النائب البطريركي العام المطران حنا علوان، خلال تمثيله البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عشاء الرابطة المارونية، إلى أن الراعي يثمّن الدور الذي تقوم به الرابطة في خدمة الكنيسة والوطن ودعمها لمواقفه في الدفاع عن سيادة لبنان واستقراره والعمل على إعلان حياده الايجابي.

وأقيم عشاء الرابطة في كازينو لبنان برعاية الراعي ممثلا بعلوان لعدم مقدرته على الحضور بسبب إصابته بكسر في الورك، في حين حضر العشاء قائد الجيش العماد رودولف هيكل، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، نقيب الصحافة عوني الكعكي، رئيس نادي الصحافة بسام أبو زيد، وبمشاركة نواب وشخصيات سياسية وروحية وممثلين عن وسائل الإعلام بينهم رئيس تحرير "النشرة" جوزيف سمعان.

وقال علوان في كلمته: "لا شك أننا شعرنا باجواء ايجابية منذ انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وسماعنا لخطاب القسم ثم تشكلت الحكومة وسعى الوزراء لتحقيق بنود البيان الوزاري وخطاب القسم، مما يظهر الاجواء نحو الافضل، كما تقرر اجراء الانتخابات البلدية وهذا أمر يعكس التمسك بالدستور".

وأضاف "في ظل هذه الاجواء يصدف موعد اجراء الانتخابات في الرابطة المارونية"، وتابع: "أود أن أشير إلى دور الرابطة المارونية، فهي بالنسبة لي بمثابة العمود الفقري للكنيسة ويُنتظر منها أن تقف إلى جانب الكنيسة وتدعم مواقف البطريرك الراعي لأن البطاركة الموارنة مع المبادئ المسيحية والاخلاقية والوطنية واستقلالية لبنان والانفتاح على جميع مكوناته".

وأثنى علوان على جهود رئيس الرابطة المارونية في مواجهة الاستحقاق الانتخابي داخل الرابطة بمسؤولية، وقال: "يسرني أن أنوه بما حققه رئيس الرابطة المارونية في التصدي لملفات وطنية خطيرة، كملف النزوح السوري"، مؤكدا أن خطوات كرم وتواصله مع الجهات الخارجية في ملف النزوح كانت بالتنسيق مع الراعي، مضيفًا "لقد اتسمت علاقة البطريرك الراعي برئيس الرابطة المارونية بالمحبة والاحترام والتشاور والتعاون الدائم".

وأعرب علوان عن أمله بأن يسير الرئيس المقبل للرابطة المارونية على طريق أسلافه في الرابطة من خلال عملهم الوطني والكنسي، متمنيًا له التوفيق.