"الجزيرة": إصابات جراء غارات إسرائيلية على مدينة حرستا بريف دمشق

أفادت قناة "الجزيرة"، عن غارات إسرائيلية على محيط حرستا فب ريف العاصمة السورية دمشق، موضحة أن غارة إسرائيلية استهدفت الفوج 41 قرب مستشفى حرستا العسكري بريف دمشق.

ونقلت عن مصادر محلية، قوله إن هناك "إصابات في القصف الإسرائيلي على حرستا بريف دمشق".

في وقت سابق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن غارة للطيران الحربي ‎الإسرائيلي استهدفت محيط شطحة في ‎سهل الغاب بريف ‎حماة.

وقال مصدر عسكري سوري لقناة الجزيرة إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا بريف حماة".

وأوضح أن "طائرات حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية فوق محافظات حمص وحماة واللاذقية".

ويأتي ذلك بعد غارة إسرائيلية يوم أمس على محيط القصر الرئاسي في دمشق، زعمت إسرائيل بأنها رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع حول التزاماتها تجاه الطائفة الدرزية في البلاد بعد اشتباكات شهدتها جرمانا وصحنايا في سوريا، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا وتتواجد في جبل الشيخ.