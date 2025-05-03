أفادت وكالة رويترز، نقلا عن مصادر، بأن "الولايات المتحدة الأميركية أعدت عقوبات جديدة على روسيا لزيادة الضغط بشأن محادثات السلام في أوكرانيا". وأوضحت أن "العقوبات التي تعدها واشنطن على روسيا تستهدف الموارد الطبيعية والكيانات المصرفية".

كانت هذه تفاصيل خبر رويترز: أميركا أعدت عقوبات جديدة على روسيا لزيادة الضغط بشأن محادثات السلام في أوكرانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.