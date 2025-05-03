مصدر عسكري سوري للجزيرة: الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا بريف حماة

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، عن غارة للطيران الحربي ‎الإسرائيلي استهدفت محيط شطحة في ‎سهل الغاب بريف ‎حماة. وقال مصدر عسكري سوري لقناة الجزيرة إن "الطائرات الإسرائيلية استهدفت موقعا عسكريا بريف حماة". وأوضح أن "طائرات حربية إسرائيلية اخترقت الأجواء السورية فوق محافظات حمص وحماة واللاذقية". ويأتي ذلك بعد غارة إسرائيلية يوم أمس على محيط القصر الرئاسي في دمشق، زعمت إسرائيل بأنها رسالة للرئيس السوري أحمد الشرع حول التزاماتها تجاه الطائفة الدرزية في البلاد بعد اشتباكات شهدتها جرمانا وصحنايا في سوريا.

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