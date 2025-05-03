أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "عباس عراقجي أطلع الأمين العام للأمم المتحدة هاتفيا على مستجدات المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن"، لافتاُ الى أن "التقدم في المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي يحتاج إرادة جدية وواقعية من الطرف الآخر".
وقال وزير خارجية إيران، أن "التوصل لتفاهم متوازن ومستدام يحتاج امتناع الأطراف عن طرح قضايا تخالف معاهدة منع الانتشار".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير خارجية إيران: التقدم في المسار الدبلوماسي بشأن الملف النووي يحتاج إرادة جدية وواقعية من الطرف الآخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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