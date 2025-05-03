"النشرة": استهدافات اسرائيلية تطال مواقع المجموعات الإسلامية المسلحة في معظم أنحاء سوريا

يقوم الطيران الاسرائيلي منذ ساعة بأوسع عمليات استهدافات لمواقع المجموعات الإسلامية المسلحة التي تعمل ضمن اطار الدولة السورية، حيث طال القصف مناطق أرياف دمشق وحماه وإدلب و اللاذقية وحمص.
وقال مراقبون للنشرة ان "هذه هي المرة الاولى في تاريخ سوريا التي يقوم بها الطيران الاسرائيلي بهذا الحجم من الغارات الجوية ضد مواقع عسكرية سورية".
وتأتي هذه الغارات بعد تحذيرات اسرائيلية من اقتراب المسلحين الإسلاميين نحو جنوب دمشق التي باتت تعتبرها تل ابيب مساحة امنها القومي، خصوصاً ان دروز السويداء استنجدوا بالاسرائيليين لحمايتهم من جرائم تنفذها المجموعات الإسلامية المتطرفة بحق الموحدين الدروز في ريف دمشق.
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