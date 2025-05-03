شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار فرز الأصوات على عضوية مجلس نقابة الصحفيين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

تواصل اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين فرز الأصوات باللجان المختلفة علي عضويه المجلس .



استمرار عملية فرز لجان الأعضاء



الزميل السيد زيادة



الزميل حازم حسين



وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.



عملية الفرز



عملية فرز لجان الأعضاء



فرز لجان الأعضاء فى عمومية الصحفيين