شكرا لقرائتكم خبر عن المئات يحتفلون بفوز البلشى على سلالم النقابة..والنقيب يهتف:عاشت وحدة الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد مئات الصحفيين على سلالم نقابة الصحفيين في أجواء مفعمة بالفرح والابتهاج بعد إعلان فوز النقيب خالد البلشي بدورة جديدة في انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين التي جرت اليوم، حيث رفع الصحفيون الهتافات تعبيراً عن فرحتهم بهذا الفوز وقاموا بحمل البلشي على الأعماق في مشهد يعكس التلاحم والوحدة بين أعضاء النقابة

هتف البلشي خلال الاحتفال "عاشت وحدة الصحفيين" فيما رد الحاضرون بهتافات مؤيدة مؤكدين دعمهم الكامل له في مسيرته القادمة لخدمة المهنة والدفاع عن حقوق الزملاء

حرص البلشي على توثيق هذه اللحظات حيث التقط الصور التذكارية مع الزملاء الصحفيين وسط تفاعل كبير منهم مما

جاءت الانتخابات في جو ديمقراطي تنافسي شهد مشاركة واسعة من الصحفيين الذين عبروا عن تطلعهم لتعزيز دور النقابة في المجتمع

احتفالات الصحفيين بفوز خالد البلشى بمقعد النقيب