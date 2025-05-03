شكرا لقرائتكم خبر عن المسلماني يهنئ خالد البلشي بعد فوزه بمنصب نقيب الصحفيين والان مع تفاصيل الخبر

قدم الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام التهنئة لنقيب الصحفيين خالد البلشي ، عقب فوزه بدورة ثانية في الانتخابات التي أجريت بنقابة الصحفيين اليوم الجمعة.

وقال المسلماني : نهنئ الجماعة الصحفية المصرية علي إدارتها انتخابات ديموقراطية مسؤولة ، قدم فيها الأستاذ عبد المحسن سلامة نموذجاً متميزاً في حملته الانتخابية ، وفي خطابه النقابي ، ورؤيته للتحديث والتطوير ، كما قدم النقيب خالد البلشي رؤيته للدورة الجديدة استناداً لأدائه في الدورة السابقة والخبرة التي شكلها عبر عامين ، وبغض النظر عن نتائج الانتخابات فإن الفائز الأكبر هو الصحفي المصري ونقابته العريقة ومهنته الرفيعة .

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : نتمني لنقابة الصحفين والهيئة الوطنية للصحافة وجميع الصحفيين في كل المؤسسات العامة والخاصة كل التوفيق في تعزيز رسالتهم وخدمة وطنهم .