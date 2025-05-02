شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى منذ تنصيبه ملكًا.. تفاصيل زيارة ملك بريطانيا إلى كندا والان نبدء بالتفاصيل

زيارة ملك بريطانيا إلى كندا

زيارات ملك بريطانيا إلى الخارج

الدمام - شريف احمد - أعلن قصر باكنغهام، أن الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا سيزوران كندا.ويمثّل الملك رأس الدولة، يومي 26 و27 مايو وسيحضران افتتاح البرلمان الجديد الذي أفرزته الانتخابات العامة.وقال القصر في بيان إن "الملك برفقة الملكة سيحضران افتتاح البرلمان الكندي في أوتاوا".وذكر رئيس وزراء كندا مارك كارني الفائز في الانتخابات التي أجريت في مطلع الأسبوع، إن الزيارة ستنطوي على "شرف تاريخي".وأضاف أنها "تظهر بوضوح سيادة بلادنا"، في إشارة إلى طموحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لجعلها الولاية الأمريكية الحادية والخمسين.وكان الملك تشارلز استقبل كارني في قصر باكنغهام في مارس، في حين كان ترامب يطلق تهديدات ضد كندا.الزيارة ستكون الأولى لتشارلز إلى كندا منذ تنصيبه ملكا في العام 2022، والأولى إلى بلد منضو في الكومنولث منذ زيارته أستراليا وساموا في أكتوبر.واختصرت تلك الزيارة بشكل كبير إذ كانت الأولى التي أجراها الملك إلى الخارج بعد تشخيص إصابته بالسرطان في فبراير 2024، وما زال تشارلز يتلقى العلاج، إذ أجرى مؤخرًا زيارة إلى إيطاليا.