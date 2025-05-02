الشرطة الألمانية: لا مؤشرات على هجوم بعد اصطدام سيارة بحشد في مدينة شتوتغارت

أعلنت الشرطة في شتوتغارت بجنوب ألمانيا أنه "لا توجد مؤشرات على وقوع هجوم بعد أن اصطدمت سيارة بحشد من الناس في وسط المدينة، ما أسفر عن إصابة العديد من الأشخاص".

وذكرت الشرطة، أنه "بناء على تحقيقاتنا الحالية... يعتقد زملاؤنا في مكان الواقعة أن هذا كان حادثا مأسويا".

وكانت قد أكدت خدمات الطوارئ في ألمانيا إصابة عدة أشخاص بعد اصطدام سيارة بحشد من الناس في مدينة شتوتغارت في جنوب ألمانيا.

وأجهزة الأمن الألمانية في حال تأهب قصوى بعد تزايد عمليات الدهس في الأشهر الأخيرة، لا سيما في مدينة ماغديبورغ في شرق البلاد وفي ميونيخ في جنوبها.

بدورها، ذكرت شرطة شتوتغارت أن "سيارة صدمت مجموعة من الناس" في منطقة أولجايك في وسط المدينة، بينما أفادت خدمة الإطفاء عن "إصابة عدة أشخاص، بعضهم في حالة خطيرة".

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بتوقيف سائق السيارة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وحضّت الشرطة السكان على تجنب وسط مدينة شتوتغارت وتحدّثت عن اضطراب شديد في حركة المرور.