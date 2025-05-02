بلال عبدالله: لسنا مضطرين إلى ربط كل مشاريعنا بالقروض وعلينا البدء في بناية إقتصادنا اللبناني

أشار النائب بلال عبدالله، في حديث لـ"LBCI"، الى أننا لسنا مضطرين إلى ربط كل مشاريعنا بالقروض وعلينا البدء في بناية إقتصادنا اللبناني فلا يمكننا أن نبقى "دولة عم تشحد برا".
ولفت عبدالله، الى أن "القطاع الصحي هو الأكثر تضررًا خلال الأزمة والمواطن هو الحلقة الأضعف ونحاول رفع التغطية الصحية والإستشفائية لكن الفاتورة الصحية لا تزال مرتفعة وشعارنا الأول إعادة كرامة الشعب اللبناني بحصوله على الإستشفاء".
وذكلا أنه "في الصحة هناك شبه إجماع بأنه لا يمكننا الإستمرار واللبناني يُهان بأمنه الصحي".
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