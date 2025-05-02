"التقدمي الاشتراكي": جنبلاط والشرع شددا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن

أعلن الحزب "التقدمي الاشتراكي"، في بيان، أن "رئيس الحزب السابق وليد جنبلاط وزار العاصمة السورية دمشق عصر اليوم، حيث اجتمع بالرئيس السوري أحمد الشرع بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني، في لقاء اتسم بالودية والحفاوة والصراحة وجرى خلال اللقاء استعراض التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة".

وبحسبالبيان، أعرب جنبلاط عن "ارتياحه للانفتاح العربي والدولي تجاه الدولة السورية الجديدة"، معتبراً أن "هذا الانفتاح يساهم في تعزيز وحدة سوريا واستقرارها، وينعكس إيجابياً على استقرار لبنان".

وفي ما يتعلق بالأحداث التي وقعت خلال اليومين الماضيين، أعرب الجانبان عن "أسفهما للخسائر في الأرواح، وشددا على ضرورة اضطلاع الدولة السورية بمسؤولياتها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين".

وثمّن جنبلاط "جهود الدولة السورية في التواصل والحوار مع مختلف مكونات الشعب السوري"، مشدداً على "أهمية دور أبناء طائفة الموحدين الدروز في مؤسسات الدولة وأجهزتها".

من جانبه، أشاد الشرع بـ"الدور الوطني والتاريخي الذي لعبه أبناء طائفة الموحدين الدروز في محطات مفصلية من تاريخ سوريا"، مؤكداً على "دورهم الاساسي في بناء سوريا الجديدة".

وتوجه جنبلاط بـ"الشكر للشرع على إلقاء القبض على المجرم إبراهيم الحويجي، المسؤول عن اغتيال كمال جنبلاط وارتكاب جرائم أخرى".