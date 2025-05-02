"النشرة": رابطة حجازي تعلن ترشيح ابنها مصطفى حجازي لرئاسة بلدية صيدا ونواة 4 لوائح في صيدا

أعلنت رابطة ال حجازي، بعد عزوف رئيس البلدية حازم بديع، عن "الترشح مجددا، ترشيح ابنها مصطفى حجازي لرئاسة بلدية صيدا. وهو يشغل حاليًا منصب عضو في المجلس البلدي ورئيس خلية ادارة الكوارث والطوارىء، وهو يحظى بدعم قوي من تيار المستقبل والنائب السابق بهية الحريري، إضافة إلى دعم بديع ورئيس البلدية السابق محمد السعودي".

ومن المتوقع ان يحدد النائب عبد الرحمن البزري والجماعة الاسلامية موقفهما من دعم ترشيحه خلال الأيام القادمة. علما أنهما شاركا في حفل التكريم الذي أقامته الرابطة في مطعم زهر الليمون بصيدا الى جانب النائبين اسامة سعد وغادة أيوب ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان بسام حمود ممثل حركة أمل بسام كجك ورئيس بلدية بقسطا ابراهيم مزهر وشخصيات.

وتحدث رئيس رابطة ال حجازي محمود حجازي، خلال المهرجان فنوه بدور المهندس مصطفى ومناقبيته، معربا عن أمله في أن يحظى بثقة المجتمع الصيداوي ودعمهم لهذا الترشيح الهام.

في المقابل، يدعم النائب سعد ترشيح محمد دندشلي لرئاسة البلدية، الذي أطلق على لائحته اسم "نبض البلد". وتضم المعركة الانتخابية أيضًا الصيدلي عمر مرجان بقائمة "صيدا بدها ونحن قدها"، ورجل الأعمال نادر عزام وغيرهما من المرشحين.