مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي: على الدولة اللبنانية وضع جدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي

رأى مدير التحالف الأميركي الشرق أوسطي للديمقراطية توم حرب، في تصريح لقناة "إل بي سي أي"، إلى "أننا نريد دعم الجيش اللبناني لكن على الدولة اللبنانية وضع جدول زمني لنزع السلاح غير الشرعي".

وسأل: "لماذا لا يتحدث رئيس الجمهورية جوزاف عون عن نزع السلاح غير الشرعي في بيروت الإدارية وجبل لبنان"، معتبرًا أنّ "قرار المجلس الأعلى للدفاع خطوة ناقصة"، وذلك بشأن توجيه تحذير لحركة "حماس".

ورأى حرب أنّ "الفصائل الأجنبية التي يديرها (الرئيس السوري) أحمد الشرع تأتي من خلفية داعشية وهذه مشكلة كبيرة بالنسبة لأميركا".

وقال: "أعتقد أن الوضع في سوريا يتجه نحو الفدرالية، وإيران والإخوان المسلمين يقومون بتخويف الرأي العام من هذا الطرح والولايات المتحدة وسويسرا هما ذات حكم فدرالي فأين الخوف أو المشكلة؟".