أشارت وزيرة الشؤون الإجتماعية حنين السيد، في حديث لـ"LBCI"، الى أنه "خلال زيارة واشنطن كنا موحدين كوفد وأعدنا الثقة وقمنا كحكومة بإصلاحات عدة خلال 70 يومًا أولها موازنة 2025".
ولفتت السيد، الى أن "لبنان دولة يجب أن تمول من موازنتها برامج كأمان فلا يمكننا الإعتماد دائمًا على الخارج لكن ذلك لا يحدث بين ليلة وضحاها بل يتطلب وقتًا"، مضيفةً "نحدث رزمة مساعدات صحية وتربوية ونعمل مع وزارتي الصحة والتربية لتقديم هذه المساعدات".
وقالت "لبنان عليه الإستعانة بمسعادات خارجية لفترة وسمعنا من البنك الدولي أنه يقدم هذه القروض على مدى طويل جدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرة الشؤون الإجتماعية: لبنان عليه الإستعانة بمسعادات خارجية لفترة وسمعنا من البنك الدولي أنه يقدم هذه القروض على مدى طويل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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