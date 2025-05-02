شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة لافتات المرشحين من أروقة نقابة الصحفيين بعد انتهاء التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المشهد الانتخابى في نقابة الصحفيين على الانتهاء حيث بدأ العمال فى إزالة لافتات المرشحين ونزع الصور المعلقة على جدران النقابة لبدء من عهدها الجديد وفترة انتخابية جديدة

يذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين تجري اليوم للتصويت لانتخاب النقيب، حيث يترشح (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس

وجرت الانتخابات في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، وستتم عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.