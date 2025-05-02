الأمم المتحدة تحذّر: قطاع غزة تحول إلى أنقاض

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت أولغا تشيريفكو المتحدثة باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في غزة، اليوم الجمعة، إن القطاع تحول إلى أنقاض.

وأوضحت تشيريفكو، في تصريحات للصحفيين فى جنيف، أن معظم مخزونات الغذاء نفدت فيما أفادت المستشفيات بنفاد وحدات الدم مع استمرار وصول المصابين.

وحذرت تشيريفكو من أن غزة تقترب من حافة النفاد موضحة أنه تم ترشيد استهلاك الوقود لإجراء العمليات الجراحية الأكثر أهمية فقط ولفتت إلى أن المطابخ المجتمعية فى غزة بدأت في الإغلاق والذي لا يزال يعمل منها لا يمكنه تقديم سوى وجبات متواضعة للغاية مع تزايد الجوعى في الوقت الذي تنفد فيه طاقة الطهي بسرعة.

وأشارت إلى أن أطفال غزة ينبشون أكوام القمامة بحثا عن مواد لحرقها للطهي فى الوقت الذى أنشئت محطات في جميع أنحاء القطاع لحرق البلاستيك والنفايات السامة الأخرى لإنتاج الوقود رغم انبعاث أبخرة خطيرة منها تعرض حياة السكان للخطر وتدمر البيئة.

وقالت تشيريفكو إن الأمم المتحدة على استعداد لاستئناف إيصال المساعدات على نطاق واسع مع الحفاظ على تعهدها بالتمسك بالمبادئ ومواصلة تخفيف معاناة الأشخاص أينما كانوا.