شكرا لقرائتكم خبر عن تحذيرات من تسونامي.. زلزال بقوة 7.5 درجة يضرب جنوب تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

زلازل تشيلي

أنواع الزلازل المختلفة

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر في جنوب تشيلي، بحسب هيئة رصد الزلازل والوقاية من الطوارئ.وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات وعلى بعد 218 كيلومترًا من مدينة بويرتو ويليامز جنوب تشيلي.وأشارت إلى أن السلطات أصدرت تحذيرات من احتمال وقوع تسونامي.ومنذ بداية العام 2025 ويشهد العالم زلازل يومية، واللافت للنظر هو شدة هذه الهزات.هذا وتنوع مواقعها إذ يشهد العالم ضربات قوية تتخطى الـ 6 درجات بمقياس ريختر في آسيا وأمريكا الجنوبية والبحر المتوسط.

تُصنَّف الزلازل بناءً على أسبابها إلى عدة أنواع، أبرزها:

1. الزلازل التكتونية: تحدث نتيجة حركة الصفائح التكتونية وانزلاقها على طول الفوالق.

2. الزلازل البركانية: تنجم عن النشاط البركاني، حيث تؤدي حركة الصهارة إلى توليد اهتزازات.

3. الزلازل المستحثة: تنتج عن الأنشطة البشرية مثل بناء السدود أو استخراج الموارد الطبيعية.

تشير الدراسات إلى أن عدد الزلازل الكبيرة «بقوة 7 درجات فأكثر» ظل ثابتًا نسبيًا على مر العقود. ومع ذلك، فإن زيادة وسائل الإعلام والتكنولوجيا الحديثة أسهمت في زيادة الوعي والتغطية الإعلامية للزلازل عند حدوثها.

أما بالنسبة للزلازل الأقل في القوة فهناك زيادة ملحوظة فيها ومن أسبابها النشاط الإنساني المتعلق بشق الطرق وأعمال التفجير الإنشائي والإستكشافي واستخراج النفط والغاز وغيرها.