مجلس سيدات الأعمال العرب أنهى زيارة إلى لبنان ووقع اتفاقات تعاون والتقى السيدة الأولى

لبّى مجلس سيدات الأعمال العرب دعوة أمينه المالي كارمن زغيب لعقد اجتماع هيئة إدارية في لبنان، وكانت مناسبة لزيارات ميدانية رسمية إنسانية واقتصادية، برئاسة أمين عام المجلس خيرية الدشتي، بهدف دعم المرأة اللبنانية.

ويُذكر أن رئيسة المجلس حصة الصباح "كانت ولا تزال تدعم المرأة اللبنانية، في الحرب وفي السلم، خاصة من خلال اتحاد سيدات الأعمال والمهن الذي ولد من رحم هذا المجلس"، وفق بيان من المجلس.

وتميّزت زيارة عضوات المجلس بزيارة السيدة الأولى نعمت عون في القصر الجمهوري، حيث تعرفت عن قرب على مجلس سيدات الأعمال العرب.

وكان للمجلس ايضا لقاء مع عقيلة رئيس الحكومة سحر سلام في السراي الحكومي، ثم لقاء مع النائبة عناية عزالدين في البرلمان، كما التقى الوفد النائبة نجاة عون صليبا.

وخلال الزيارة هذه، تم توقيع مسودة اتفاق تعاون لتمكين المرأة السورية بين الإتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن "BPW Lebanon" و"BPW Syria" ضمن مخطط يضمن للمرأة السورية عودتها الى بلدها.

كما تم اتفاق بين الاتحاد اللبناني لسيدات الأعمال والمهن ومستشفى ماريتيم ممثلا بالسيدة فيفيان شامي صفير على تقديم قسم من أرباح مردود "ممر"- جبيل للمحتاجين من مرضى السرطان، والممر هو مركز معرض دائم وعيادة تمكين اقتصادي يقدمه "BPW" بالتعاون مع "Smart"، تم تدشينه يوم الأحد الفائت بحضور رئيس البلدية وسام زعرور، الأمين العام للمجلس خيرية الدشتي ونائب رئيس المجلس صونيا خانجي وبعض سيدات الأعمال العرب وبعض عضوات "BPW" لبنان.