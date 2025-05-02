وزارة الداخلية نشرت فيديو حول دور المخاتير

نشرت وزارة الداخلية والبلديات، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فيديو حول دور المخاتير، مشيرة إلى أنّه "لأي استفسار أو شكوى تواصلوا مع وزارة الداخلية والبلديات عبر الخط الساخن 1766".
ويستعد لبنان للدخول في مرحلة الانتخابات البلدية والاختيارية التي تنطلق الأحد 4 أيار 2025، وتمتد على أربعة مراحل بدءًا من محافظة جبل لبنان وتنتقل في 11 أيار لمحافظتي لبنان الشمالي وعكار، وفي 18 أيار لبيروت والبقاع وبعلبك – الهرمل، وتنتهي في 24 أيار في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية.
ويأتي الاستحقاق بعد ثلاث سنوات من التأجيلات التي فرضتها ظروف سياسية واقتصادية.
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