مندوب باكستان بمجلس الأمن: معلومات استخباراتية معقولة تشير إلى تهديد وشيك باتخاذ الهند إجراءات عسكرية ضدنا

أفاد مندوب باكستان في مجلس الأمن منير أكرم، عن "معلومات استخباراتية معقولة تشير إلى تهديد وشيك باتخاذ الهند إجراءات عسكرية ضدنا". وأكد المندوب، الى أنه "إذا لجأت الهند إلى العدوان ستمارس باكستان حقها الأصيل والمشروع في الدفاع عن النفس"، مضيفاً "باكستان لا تسعى للتصعيد والقيادة السياسية أوضحت ذلك على جميع المستويات".

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