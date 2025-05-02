أفاد مصدر رسمي سوري قناة "الجزيرة"، بأنّ "الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني استقبلا الرئيس السابق للحزب التقدم الاشتراكي وليد جنبلاط في قصر الشعب بدمشق، وتمت خلال الاجتماع مناقشة التطورات الأخيرة في السويداء وريف دمشق".
وكشف المصدر أنّ "جنبلاط أكد للشرع رفضه طلب الحماية الدولية وشدد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة"، كما دعا جنبلاط إلى "تشكيل لجنة لمعرفة المتسببين في أحداث جرمانا وصحنايا".
وكان جنبلاط قد زار دمشق في زيارة بعيدة عن الإعلام للقاء الشرع، وذلك بعد الأحداث في جرمانا وصحنايا على خلفيات طائفة في المناطق التي تسكنها غالبية درزية.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر رسمي سوري للجزيرة: جنبلاط أكد للشرع رفضه طلب الحماية الدولية بعد أحداث السويداء وريف دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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