الجيش الإسرائيلي: نواصل مراقبة التطورات في سوريا ومستعدون على الصعيد الدفاعي ولمختلف السيناريوهات

أفاد الجيش الإسرائيلي، بأن "قواتنا منتشرة في جنوب سوريا ومستعدة لمنع دخول أي قوات معادية إلى المنطقة والقرى الدرزية". كذلك لفت الجيش الإسرائيلي، الى أنه "يواصل مراقبة التطورات في سوريا ومستعد على الصعيد الدفاعي ولمختلف السيناريوهات".

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