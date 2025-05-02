إصابة عدة أشخاص إثر اصطدام سيارة بحشد في شتوتغارت الألمانية

أكدت خدمات الطوارئ في ألمانيا، إصابة عدة أشخاص بعد اصطدام سيارة بحشد من الناس في مدينة شتوتغارت في جنوب ألمانيا.
بدورها، ذكرت شرطة المدينة أن "سيارة صدمت مجموعة من الناس" في منطقة أولجايك في وسط المدينة، بينما أفادت خدمة الإطفاء عن "إصابة عدة أشخاص، بعضهم في حالة خطيرة".
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