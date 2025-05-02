شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد عدد الصحفيين في انتظار إعلان نتيجة انتخابات التجديد النصفى للنقابة والان مع تفاصيل الخبر

في مشهد يعم بفرحة اكتمال التصويت للعملية الانتخابية انتظر عدد كبير من الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية في السرادق خارج مقر النقابة وايضا اكتظت استراحات الأدوار وخاصة الدور الرابع محل فرز الأصوات .

وشددت اللجنة المنظمة للانتخابات على خروج السادة الصحفيين من قاعة الفرز سوى المرشحين لمقعد النقيب والمرشحين لعضوية النقابة ومندوبين المرشحين فقط .

يذكر أن انتخابات نقابة الصحفيين تجري اليوم للتصويت لانتخاب النقيب، حيث يترشح (8) مرشحين لمقعد النقيب، و(43) لعضوية المجلس

وجرت الانتخابات في (23) لجنة انتخابية داخل مقر النقابة العامة، وستتم عملية التصويت وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي كامل من قضاة مجلس الدولة.