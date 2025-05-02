شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الصحفيين.. نقل صناديق الاقتراع للدور الرابع استعدادا للفرز والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين إغلاق باب التصويت ونقل صناديق الاقتراع للدور الرابع على أن يتم تأمين الصناديق من أمن النقابة فى وجود القضاة، وقد استمر توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، منذ بدء عملية التصويت فى انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين وحتى الدقائق الأخيرة قبل غلق باب التصويت.

وشهد مقر النقابة طوابير من أعضاء الجمعية العمومية تتزايد منذ الساعات الأولى من بدء عملية التصويت وكانت قد فتحت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الصحفيين 2025 باب التسجيل بالحضور فى كشوف الجمعية العمومية فى دعوتها الخامسة فى العاشرة من صباح اليوم الجمعة، حيث تدور المنافسة على مقعد نقيب الصحفيين و6 مقاعد آخرى بمجلس النقابة، وذلك بعد تأجيلها 4 مرات سابقة لعدم اكتمال النصاب القانوني.

وكان قد وجه مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين للاجتماع العادي الخامس للجمعية العمومية للنقابة، الساعة العاشرة من صباح الجمعة 2 مايو 2025، وذلك إعمـالًا لنصوص المواد (33)، (34)، (35) من قانــون النقابـة (76 لسنة 1970 م).

نقل صناديق الاقتراع

صناديق الاقتراع

نقل صناديق الاقتراع للدور الرابع