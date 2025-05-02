البيت الأبيض: مقترحنا لميزانية 2026 يتضمن طلب زيادات غير مسبوقة للدفاع وأمن الحدود

أعلن البيت الأبيض، أن "مقترحنا لميزانية 2026 يتضمن طلب زيادات غير مسبوقة للدفاع وأمن الحدود"، لافتاً الى أن "مقترحنا لميزانية 2026 يزيد الإنفاق الدفاعي بنسبة 13% والأمن الداخلي بنحو 65%".

ولفت البيت الأبيض، الى أننا "نقترح زيادة ميزانية الأمن الداخلي بنحو 65% لضمان حصول الوكالات التي تصد غزو حدودنا على الموارد".

وذكر أن "زيادة موارد وزارة الأمن الداخلي ستمكنها من تأمين الحدود وترحيل المهاجرين غير الشرعيين"، مضيفاً "مقترح الميزانية يضمن كفاءة إنفاق المساعدات الخارجية واتساقه مع السياسة في إطار أجندة أميركا أولا".

وأشار الى أن "مقترح الميزانية يوقف التدفق اللانهائي لمزايا المهاجرين غير الشرعيين على حساب مواطنينا، ويفصل الموظفين غير الأساسيين الذين عينوا ضمن سياسات التنوع والتمييز الإيجابي".