نتانياهو: ملتزمون بحماية الدروز في سوريا وعملنا ضد القصر الرئاسي في دمشق كان رسالة واضحة

أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في تصريح، إلى أنّ "العمل الذي قمنا به الليلة الماضية ضد مجمع القصر الرئاسي في دمشق كان رسالة واضحة للنظام السوري".

وقال "ملتزمون بحماية الدروز في سوريا ولن نسمح بتعرضهم للأذى وسنواصل العمل بحزم ضد أي محاولة للمساس بهم".

وفي وقت سابق، أعربت الرئاسة السورية، في بيان، عن إدانتها بأشد العبارات "القصف الذي تعرّض له القصر الرئاسي يوم أمس على يد الاحتلال الإسرائيلي، والذي يشكل تصعيدًا خطيرًا ضد مؤسسات الدولة وسيادتها".

ولفتت إلى أنّ "هذا الهجوم المدان يعكس استمرار الحركات المتهورة التي تسعى لزعزعة استقرار البلاد وتفاقم الأزمات الأمنية، ويستهدف الأمن الوطني ووحدة الشعب السوري".

وجددت الرئاسة السورية دعوتها لجميع الجهات إلى "الالتزام بالحوار والتعاون في إطار وحدة الوطن، والتصدي لكل محاولات التشويش التي تهدف إلى إطالة أمد الأزمة"، مضيفة "سوريا ماضية في مسار البناء والنهضة ولن تتوقف عجلة الإصلاح مهما كانت التحديات"، مشددة على أنّ "سوريا لن تساوم على سيادتها أو أمنها، وستواصل الدفاع عن حقوق شعبها بكل الوسائل المتاحة".